شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عروستى" يحقق 4ملايين ونصف جنيه منذ انطلاق عرضه 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عروستى" بطولة الفنانين أحمد حاتم وجميلة عوض، إيرادات بلغت 184,701 ألف جنيه في شباك التذاكر ليلة أمس الثلاثاء، حيث انطلق الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 22 سبتمبر الماضى والفيلم من إخراج محمد بكير، وإنتاج سينرجى فيلمز، لتصل إيرادات الفيلم حتى الآن إلى 4,549,303 ملايين جنيه.

فيلم "عروستى" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وبسنت النبراوي وشريف الدسوقي، والفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير وتوزيع شركة سينرجى.

تدور أحداث فيلم "عروستى" فى إطار درامي رومانسي كوميدي من خلال مغامرة تجمع بين شاب (أحمد حاتم) وفتاة (جميلة عوض)، وتقودهما الرحلة إلى العديد من المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب وبين الزواج التقليدى.