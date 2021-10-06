"لولاكم ما كنا هنا".. هكذا احتفل نجوم الفن بالذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بالذكرى الـ 48 لإنتصارات حرب أكتوبر، التي توافق اليوم الأربعاء 6 أكتوبر.

ونرصد لكم تعليقات الفنانين بهذه المناسبة، في السطور التالية:

أصالة

وكتبت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها على تويتر: "عاشت مصر الحبيبة الغالية، وعاشوا رجالها الأبطال منّ رحل منهم والباقين .. لا يموت البطل ولا يموت منّ خلّد النّصر إسمه".

أحمد صلاح حسني

كتب الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "عظيمة يا مصر.. رحم الله شهداء الوطن.. أكتوبر٧٣، عبور للمستقبل".

ليلى علوي

كتبت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها بموقع تويتر: "كل يوم وكل عام ومصر في عزة وفخر دائم لينا كلنا..

ذكرى يوم الفخر حرب أكتوبر".

عمرو عرفة

كتب المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "لولاكم ما كنا هنا.. شهداء أكتوبر".

وشارك عدد من الفنانين بالغناء في الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان "أكتوبر 73 "، التي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، احتفالًا بالذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الحفل كل من الفنان تامر حسني، ريهام عبد الحكيم، مصطفى حجاج، ديانا حداد، أبو، بلقيس فتحي.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان صناع التاريخ، والذي شارك به عدد من الفنانين أبرزهم، الفنانة منى زكي، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد فؤاد سليم، محمود حميدة، والشاعر هشام الجخ.