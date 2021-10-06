"رضا ربنا عليا".. هكذا احتفلت رنا سماحة بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة رنا سماحة، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلاد والدتها.

ونشرت "رنا" صورة لها مع والدتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "حبيبة قلبي كبرت سنة أمي وبنتي وصاحبتي وأختي وسندي ورضا ربنا عليا.. بحبك يا زوزو".

جدير بالذكر أن رنا سماحة، تستعد لطرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "حبيب مامي" إهداءا لمولودها القادم.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني، وتوزيع جلال فهمي، وكانت "رنا" قد قدمتها في حفلها الأخير بساقية الصاوي.