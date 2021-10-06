فن ومشاهير

"رضا ربنا عليا".. هكذا احتفلت رنا سماحة بعيد ميلاد والدتها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة رنا سماحة، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلاد والدتها.

ونشرت "رنا" صورة لها مع والدتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "حبيبة قلبي كبرت سنة أمي وبنتي وصاحبتي وأختي وسندي ورضا ربنا عليا.. بحبك يا زوزو".

جدير بالذكر أن رنا سماحة، تستعد لطرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "حبيب مامي" إهداءا لمولودها القادم.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني، وتوزيع جلال فهمي، وكانت "رنا" قد قدمتها في حفلها الأخير بساقية الصاوي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا