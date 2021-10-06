أول تعليق لـ تامر حسني بعد مشاركته بالندوة التثقيفية لحرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان تامر حسني، على مشاركته بالندوة التثقيفية لحرب أكتوبر التي أقيمت في مركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ 48 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

ونشر تامر، فيديو من الاحتفالية، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "تشرفت كل الشرف بمشاركتي في الندوة التثقيفية (العبور إلى المستقبل) بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد، في حضور سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "واتشرفت بحبيبي الطفل مصطفى، وحبيبتي الطفلة هديل لمشاركتي الجزء الخاص بي، منصورة يا مصر دايمًا.. منصورة يا كل بلد عربية".

وشارك الفنان تامر حسني من خلال تقديم أغنية وطنية في الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين، بعنوان أكتوبر 73، والتي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، احتفالًا بالذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شارك في الحفل أيضا كل من الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان مصطفى حجاج، والفنانة ديانا حداد والفنانة بلقيس فتحي.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان صناع التاريخ، والذي شارك به عدد من الفنانين أبرزهم: منى زكي، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد فؤاد سليم، محمود حميدة، والشاعر هشام الجخ.