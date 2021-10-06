فيديو| حقيقة اعتزال الفنان عبد الله مشرف التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان عبدالله مشرف، حقيقة اعتزاله التمثيل حسبما تردد مؤخرا عبر عدد من مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقال "مشرف" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا": "مفيش فنان بيعتزل.. والفنان ما يعتزلش، ولازم يفضل طول حياته يشتغل".

وأضاف، أن تلك الشائعة ظهرت لأنه كان في أحد البرنامج ويسخر من قلة الشغل، قائلًا: "الشغل مش مقطع بعضه زي زمان بعد الكورونا، والمنتجين ما بينتجوش حاجة، واللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش".

وكان عبد الله مشرف، قال بالبرنامج إنه خريج معهد فنون مسرحية، وأن اسمه عبدالله محمد عبدالله وحصل على اسمه من والدته فاطمة علي مشرف.

وكشف أنه تم إيقاف تصوير فيلم "الهروب" 5 مرات، لأنه كان يقلد "المليجي" لأحمد زكي.

وأضاف أنه كان يحب الفن والسينما منذ طفولته وكان يجعل أشقاءه يجلسون في المنازل ليشاهدوا تقليده للأعمال الدرامية المختلفة، وابتكر شخصيات تتحدث بطريقة معينة ومن بعدها أصبحت صفة ملازمة له في حديثه في أغلب الأعمال.