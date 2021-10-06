"المهن التمثيلية" تُقدم التهنئة للرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر.

وجاء فى بيان النقابة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية – القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخالص التهاني بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل".

واختتم البيان: "حفظ الله مصر عزيزة أبية وصان أرضها حرة كريمة ووفق أهلها قيادة وشعبا إلى سبل التقدم والرخاء .. تحيا مصر".