آدم بكري لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الوطن العربي بيتي.. وسينتيا سموئيل حب حياتي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر الممثل الفلسطيني الاميركي آدم بكري سليل عائلة فنية فوالده هو الفنان محمد بكري وشقيقه الفنان صالح بكري. ولد في فلسطين المحتلة واشتهر بدور “عمر” في فيلم “عمر” الذي حصل على جائزة افضل فيلم اجنبي في حفل الاوسكار العالمي عام 2014. يخوض آدم هذه الايام تجربة جديدة من خلال مشاركته في مسلسل “باب الجحيم” الذي يعرض على منصة “شاهد” من اخراج امين درة وانتاج “صبّاح اخوان”، فكيف تلقى هذا العرض هذا ما يقوله آدم بكري لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “تلقيت اتصالا من مساعدة المخرج امين درة واخبرتني عن خلاصة مسلسل “باب الجحيم” ثم حصل تواصل بيني وبين المخرج درة وتحدثنا بالتفاصيل اذ ان ادواته مختلفة، وعندما تعرفت على الممثلين المشاركين في العمل وافقت على خوض التجربة خاصة ان شركة الانتاج كانت متحمسة جدا لتنفيذ العمل والحمد الله جاءت النتيجة مميزة جداً” ويضيف قائلا “تلقيت ردود افعال مفرحة من كل شرائح المجتمع الذين احبوا المسلسل وان شاء الله سيتابعون باقي القصة في الجزء الثاني”.

وفيما ان سنشهد اجزاء جديدة منه أكد بكري “نحن بصدد التحضير لتصوير جزئين جديدين من “باب الجحيم” في الاسابيع المقبلة وهذا التزامي مع شركة الصباح”.

اما فيما يتعلق بمتابعته للاعمال الدرامية العربية التي تعرض على منصة “شاهد” فاشار إلى ان ليس لديه الوقت الكافي لمتابعة اعمال كثيرة لكن آخر مسلسل شاهده كان “لا حكم عليه” لقصي الخولي وقد أعجبه جدا، متمنياً “ان اتابع اعمال أخرى في القريب العاجل”.

وبما انه يعيش في الولايات المتحدة الاميركية فهل يفضل العمل هناك ام البقاء في العالم العربي عن ذلك أجاب “لا شك ان الوطن العربي يبقى موطني وبيتي واحب ان اصور اعمالي فيه وان تكون ادواري جزء من الحكايات التي امثلها في الافلام والمسلسلات والمسرحيات، انما الفنان في النهاية يبحث عن الدور المميز، وانا لا احب ان اضع قيودا وشروطا على من اعمل معهم بل انجذب نحو المشروع الذي يلهمني ويجعلني اشعر انه سيضيف الى مسيرتي ومشواري الفني”.

وبالانتقال للحديث عن حياته الخاصة بعدما اعلن خطوبته على الممثلة اللبنانية سينتيا سموئيل شريكته في بطولة “باب الجحيم” فقال “اعتبر سينتيا حب حياتي وهي اجمل ما حصل معي طوال سنوات عمري وان شاء الله الزواج سيكون قريب جداً”.