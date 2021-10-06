بالصورة: طوني عيسى يعلن حمل زوجته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

زفّ الممثل اللبناني طوني عيسى خبر سعيد لمحبيه وهو حمل زوجته أمونة عيد وذلك عبر نشره صورة رومانسية له تظهره وهو جائم على ركبته مرتدياً بدلة رسمية وهو يقبل بطن زوجته التي ارتدت عباءة طويلة ملونة ومطبعة بالزهور.

وعلق عليها: “السجود فقط للخالق والخلق ونحن ننتظر أجمل مخلوقة.. شكراً ربّي على نعمك الكتيرة”. وبارك له العديد من زملائه نذكر منهم: الممثلة اللبنانية رولا شامية وكذلك إيميه صياح التي كتبت: يي مبروك بالسلامة يا رب”.

الممثل السوري قصي خولي كتب منهنئاً: “إن شاء الله بتفرحوا فيها بيناتكن”.