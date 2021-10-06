شكرا لقرائتكم خبر عن "المماليك" فى شبرامنت استعدادًا للعرض نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسلسل "المماليك" تصوير عدد من المشاهد بأحد أستوديوهات مطنقة شبرامنت، حيث أنتهى أبطاله من تصوير مايقرب من 75% للحاق بعرضه فى شهر نوفمبر المقبل.

ويتولى بطولة العمل الفنانين رانيا يوسف وبيومى فؤاد ودوللى شاهين ونانسي صلاح وسيدرا ورامى وحيد وعمر حسن يوسف وحنان سليمان وعفاف رشاد، وينتمي مسلسل "المماليك"، إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعى تشويقى.





وقال حازم فودة مخرج المسلسل أن العمل ينتمنى لنوعية المسلسلات الـ 60 حلقة، ويُقدم بشكل مختلف عن نوعية المسلسلات الطويلة السائدة.

يذكرأن مسلسل (المماليك) عند بداية ظهوره وانتشار أخبار عن بدء تنفيذه ظن الناس أننا سنعود إلى الدراما التاريخية، ولكن على خلاف ذلك كشف مخرج الفيلم حازم فودة في أحد اللقاءت الصحفية أن هناك رسالة في بداية عرض الحلقات تحكي سبب التسمية وهي (لو أمسكت سراً ستصبح مالك، ولو مُسِكَ عليك سراً ستصبح مملوكاً)، وبالتالي كل الشخصيات مماليك سواء مماليك لأناس آخرين، أو هم أنفسهم مملوكين لآخرين، وبالتالي هذا هو سبب التسمية بالإضافة لأن الزمن الحوار في المسلسل لأشخاص يعيشون في عالمنا .