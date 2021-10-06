شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسرحية يحيى الفخرانى "ياما فى الجراب يا حاوى" يوم الجمعة 15 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم الكبير يحيى الفخرانى لعرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، أيام الجمعة 15، 22، 29 من شهر أكتوبر الجارى، وذلك بعدما شهدت العروض الماضية حضوراً جماهيراً كثيفاً سواء خلال العرض في بمكتبة الإسكندرية حيث انطلق هناك، وبعد ذلك على مسرح كايرو شو.



عرض ياما فى الجراب يا حاوى

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور العرض ومشاهدة المسرحية، منهم الفنان عمرو سعد والسينارست عبد الرحيم كمال والإعلامية منى الشاذلي والإعلامية سهير جودة، إضافة إلى الإقبال الجماهيرى على العرض.

"ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج كايرو شو بمشاركة "تذكرتى" برئاسة منتصر النبراوى، وهى مسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة تضمنت أحدث التقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم مثل النجم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.



منتصر النبراوى ومجدى الهوارى

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.



المخرج مجدى الهوارى



يحيى الفخرانى واياد نصار



عرض ياما فى الجراب يا حاوى



مسرحية يا ما فى الجراب يا حاوى