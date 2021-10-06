شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز يستعيد ذكرياته بالزى العسكرى.. ويمازح جمهوره: استخرجونى من الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم الفن على إحياء الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب 6 أكتوبر 1973، وانضم الفنان صبري فواز إلى كوكبة النجوم الذين تفاعلوا مع هذه المناسبة بمشاركة صورة قديمة له خلال أداء الخدمة العسكرية لاستعادة ذكرياته، وظهر في الصورة خلال مرحلة شبابه وهو مرتدي الزي العسكري.



صبرى فواز على انستجرام

ونشر الفنان صبري فواز، صور له وسط مجموعة من زملائه على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهر في الصورة ومازح جمهوره متسائلا: " استخرج من هذه الصورة جندي مجند/صبري فواز"، وتفاعل الجمهور في التعليقات بالتخمين حول صورته الحقيقية في الصورة.



صبرى فواز فى صورة بالزى العسكرى

ويحتفل الشعب المصرى بجميع طوائفه اليوم الأربعاء بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، والتي استرد فيها الجيش المصري الكرامة والأرض بدماء أبطاله، وهو انتصار من أعظم الانتصارات التي سجلها التاريخ الحديث، وسجلته أيضاً السينما المصرية في العديد من الأفلام التي خلدت هذا الانتصار العظيم.

وعلى جانب آخر، يشارك الفنان صبرى فواز في بطولة مسلسل "بيت المعادى" الذى يخرجه محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار تشويقى، حيث أوشك صبرى على الانتهاء من تصوير أغلب مشاهده، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقدم فواز بطولة قصة "الثمانينات" مع الفنانة إنجى المقدم، حيث ينقسم المسلسل إلى 3 قصص تدور أحداثها في الستينيات والثمانينيات والالفينات، وتنقسم بطولة كل قصة بين كندة علوش وإنجى المقدم وتارا عماد، حسبما أكد مخرج العمل محمد سلامة لـ الخليج 365.