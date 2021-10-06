فن ومشاهير

افتتاح مهرجان طرابلس اللبنانية للأفلام بالفيلم المصرى "حظر تجول"

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات مهرجان طرابلس للأفلام Tripoli Film Festival فى دورته السابعة للعام 2021 على مسرح مركز العزم الثقافى - بيت الفن - الميناء - طرابلس وسط إجراءات صحية وقائية فى التباعد الاجتماعى والالتزام بالكمامات. وعرض الفيلم المصرى "حظر تجول " للمخرج أمير رمسيس.

التقى الحضور قبل افتتاح المهرجان على السجادة الحمراء حيث التقطوا صورا تذكارية أمام مجسم "نافذة قلعة طرابلس المطلة على المدينة"، وجرت مقابلات صحفية مع مسئولى ومنظمى المهرجان، حيث اعتبر مؤسس ومدير المهرجان الياس خلاط أن مهرجان طرابلس للأفلام قيمة فنية وثقافية مهمة لمدينة طرابلس يعطيها صورة جديدة ومختلفة عن الصورة النمطية.

بعد النشيد الوطنى اللبنانى ألقى خلاط كلمة شكر فيها وزارة الثقافة ومركز العزم الثقافى وكافة الجهات التى ساعدت على افتتاح المهرجان بمختلف الوسائل رغم كل الصعوبات والأوضاع السيئة التى يمر فيها لبنان. ثم قدم خلاط لأعضاء لجان التحكيم الموزعين على ثلاث فئات: فئة الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، وذكر خلاط ببرنامج المهرجان الذى تجرى نشاطاته ابتداءً من اليوم الأربعاء .

وألقى بعدها المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور على الصمد كلمة شكر فيها كذلك الجهات المنظمة للمهرجان على مجهوداتهم وإصرارهم على افتتاح المهرجان رغم كل التحديات.وأكّد مجددًا على أهمية المهرجان فى استعادة القيمة الفنية والثقافية لمدينة طرابلس اللبنانية.

 

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MO Nasa

MO Nasa

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