شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "موسى" لـ كريم محمود عبد العزيز يسجل 31 ألف جنيه إيرادات ليلة أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "موسى"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار مبلغ 31,492 ألف جنيه ليلة أمس الثلاثاء، لتتخطى إيراداته الـ17مليون ونصف جنيه، منذ عرضه فى السينمات يوم 11 أغسطس الماضى.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافرالعابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

فى سياق مختلف انتهى كريم محمود عبد العزيز مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "من أجل زيكو" الذى يعود به إلى الكوميديا مرة أخرى، ويشارك فى بطولته كل من منة شلبى، محمد محمود، محمود حافظ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج بيتر ميمى.