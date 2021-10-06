شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها: "حبيبة قلبي كبرت سنة سندي ورضا ربنا عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة رنا سماحة، بعيد ميلاد والدتها بصورة تجمعهما ورسالة مؤثرة عبرت فيها عن حبها وارتباطها بوالدتها، ونشرت رنا سماحة صورتها مع والدتها على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، ووجهت لها رسالة تهنئة بهذه المناسبة قائلة: "حبيبة قلبي كبرت سنه امي وبنتي وصاحبتي واختي وسندي ورضا ربنا عليا.. بحبك يا زوزو".



رنا سماحة على انستجرام

وكانت قد نشرت المطربة رنا سماحة، فيديو لها على انستجرام مع زوجها الملحن سامر أبو طالب خلال حفل اكتشافهما نوع المولود، لتعلن بذلك إنهاء الخلافات الزوجية بينهما والتى تصدرت الحديث على مواقع التواصل أوائل الشهر الجارى.



رنا سماحة ووالدتها

وأرفقت رنا، مع الفيديو رسالة من زوجها سامر أبو طالب، قال فيها: "أولا الحمد لله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لـ(أم مالك)، مراتى حبيبتى وأم ابنى اللى اكتشفت فى الفترة اللى فاتت دى أنى ماقدرش أعيش من غيرها ولا حتى بكون مبسوط فى أى حاجة حتى أبسط الأشياء هى لازم تكون فيها معايا بحبها أوى بجد".