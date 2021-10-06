فن ومشاهير

انتهاء تصوير "أما عن حالة الطقس" بمشاركة خيرى بشارة وريهام عبد الغفور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير "أما عن حالة الطقس" بمشاركة خيرى بشارة وريهام عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج أحمد حداد من تصوير آخر مشاهد فيلمه "أما عن حالة الطقس"،  المقرر عرضه فى عدة مهرجانات سينمائية قريبا.

WhatsApp Image 2021-10-06 at 3.56.16 PM

 

ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج أحمد حداد، الذى يخوض أيضا دور البطولة كممثل، بعد 15 سنة عن دوره الشهير فى فيلم "أوقات فراغ"، وتدور أحداثه حول مخرج شاب يعانى من اضطرابات عاطفية فى نهاية الثلاثينات من عمره مع صراعه مع ماضيه ونوبات الفزع المستمرة. 

WhatsApp Image 2021-10-06 at 3.56.15 PM (1)

ويجمع فيلم "أما عن حالة الطقس" فى بطولته حنان يوسف وحسن الجريتلي وفريدة الجريدي وآسر البدراوي وداليا رمزي ونجلاء يونس وسامي داوود وعمر جاهين، وعدد من الوجوه الشابة والجديدة، منهم كريمان حجازي ونائل علي وسحر حسين وسارة أصيل، بالإضافة إلى النجوم ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور والمخرج خيرى بشارة.

WhatsApp Image 2021-10-06 at 3.56.15 PM

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا