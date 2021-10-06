شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير "أما عن حالة الطقس" بمشاركة خيرى بشارة وريهام عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج أحمد حداد من تصوير آخر مشاهد فيلمه "أما عن حالة الطقس"، المقرر عرضه فى عدة مهرجانات سينمائية قريبا.

ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج أحمد حداد، الذى يخوض أيضا دور البطولة كممثل، بعد 15 سنة عن دوره الشهير فى فيلم "أوقات فراغ"، وتدور أحداثه حول مخرج شاب يعانى من اضطرابات عاطفية فى نهاية الثلاثينات من عمره مع صراعه مع ماضيه ونوبات الفزع المستمرة.

ويجمع فيلم "أما عن حالة الطقس" فى بطولته حنان يوسف وحسن الجريتلي وفريدة الجريدي وآسر البدراوي وداليا رمزي ونجلاء يونس وسامي داوود وعمر جاهين، وعدد من الوجوه الشابة والجديدة، منهم كريمان حجازي ونائل علي وسحر حسين وسارة أصيل، بالإضافة إلى النجوم ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور والمخرج خيرى بشارة.