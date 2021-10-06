شكرا لقرائتكم خبر عن بكل فخر أحبك.. هنادى مهنا تحتفل بمرور سنة على عقد قرانها على أحمد خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هنادى مهنا بمرور سنة على عقد قرانها من الفنان أحمد خالد صالح، حيث عقد قرانهما فى مثل هذا اليوم منذ عام فى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، مجموعة من الأصدقاء والمقربين، ونشرت هنادى مهنا صورة تجمعهما على حسابها بموقع "إنستجرام"، وهنأته بهذه المناسبة قائلة: "سنة أولى سعيدة على السيد أحمد صالح بكل فخر أحبك".



هنادى مهنا على انستجرام

وكانت قد كشفت الفنانة هنادى مهنا خلال لقائها فى برنامج رامى رضوان "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، أنها دخلت فى مرحلة اكتئاب بسبب زيادة وزنها، وانهارت بسبب تعليقات كثيرة حول زيادة وزنها حتى أخذت القرار المفاجئ وخسرت كل الوزن الزائد فى جسمها.



هنادى مهنا واحمد خالد صالح

وتابعت هنادى أنها تعرضت للتنمر عبر صفحاتها على السوشيال ميديا وتعليقات سلبية كثيرة من جمهورها على أى صورة تنشرها ما أثر عليها بشكل سلبى على حالتها النفسية وزادت فى كثرة الأكل.

يذكر أن هنادى مهنا عرض لها حكاية "كدبة كبيرة" مع النجم أحمد زاهر فى مسلسل "ورا كل باب" بموسمه الثانى على قناة الحياة ضمن قصص المسلسل، ويتحدث العمل عن شخصية شهيرة يدخل في مشكلات بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ويشارك في البطولة كل من النجم أحمد زاهر والفنانة هنادي مهنى ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.