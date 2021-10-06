شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يستمتع بلعب الباتيناج.. والجماهير: ربنا يديك الصحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواظب الفنان الكبير محمد صبحى، على مشاركة فعالياته الفنية واستعادة ذكرياته من كواليس أعماله الشهيرة مع محبيه على مواقع التواصل الاجتماعى، وتلقى صور محمد صبحى تفاعلا كبيرا من جمهوره ومطالبته بمزيد من الكواليس والأعمال الفنية الجديدة.



محمد صبحى على فيس بوك

وأطل الفنان محمد صبحى، في صور جديدة وهو يمارس لعبة الباتيناج بطريقة مميزة، حيث نشر مجموعة من الصور على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "بالباتيناج"، وتفاعل جماهيره مع الصور بدعمه واستعادة ذكريات أعماله الفنية، والدعاء له بدوام الصحة.



محمد صبحي يلعب الباتيناج



محمد صبحي فى مدينة سنبل

وعلى الناحية الفنية، يقدم النجم الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" 12 موهبة يدفع بهم للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استوديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي علي خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدى راقٍ.

النجوم الذين يقدمهم النجم محمد صبحي هم : رحاب حسين ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ومحمود أبو هيبة.