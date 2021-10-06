خاص| حقيقة رفض رانيا فريد شوقي احتراف ابنتها "ملك" التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، حقيقة رفضها احتراف ابنتها "ملك" التمثيل.

وقالت رانيا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ملك بنتي تمتلك موهبة فنية، وهي لا تزال تدرس بالكلية حاليا، وليس لدي اعتراض في دخولها التمثيل، ولها حرية الإختيار ولن أقف في طريقها في حال رغبتها الإتجاه للتمثيل.

وتابعت: "علاقتي ببناتي قوية جدا، لأنهم صحاب بالنسبة لي، والنقاش بيننا دائما ما يكون مفتوحا، وهذا الجيل صعب، وبيني بين أبنائي صداقة وطيدة".

رانيا فريد شوقي أنجبت من زوجها السابق عاطف عوض مصمم الرقصات وعميد معهد الباليه في أكاديمية الفنون، بنتين هما "ملك" و "فريدة".

وتعمل ملك عوض ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي في عالم عروض الأزياء كموديل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل "ولاد ناس" الذي عُرض في دراما رمضان 2021 ، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولته أحمد وفيق، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، وخالد عز وآخرين.