ليلى علوي تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وهنأت جمهورها باحتفالات النصر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت "ليلى": "كل يوم وكل عام ومصر في عزة وفخر دائم لينا كلنا، ذكرى يوم الفخر، حرب أكتوبر، تحيا مصر".

و تحل هذا العام 2021 الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات

من ناحية أخرى تشارك ليلى علوي في بطولة فيلم "200 جنيه" الذي يعرض في السينمات، وهو من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم.