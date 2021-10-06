فن ومشاهير

ليلى علوي تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وهنأت جمهورها باحتفالات النصر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت "ليلى": "كل يوم وكل عام ومصر في عزة وفخر دائم لينا كلنا، ذكرى يوم الفخر، حرب أكتوبر، تحيا مصر".

و تحل هذا العام 2021 الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات

من ناحية أخرى تشارك ليلى علوي في بطولة فيلم "200 جنيه" الذي يعرض في السينمات، وهو من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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