حسام سيف النصر يشارك في مسلسل "أنا وهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - انضم الفنان حسام سيف النصر لأسرة مسلسل "أنا وهي" لأحمد حاتم وهنا الزاهد، ويستعد لتصوير دوره في المسلسل نهاية الشهر الجاري وذلك بعد أن أوقف المخرج سامح عبدالعزيز تصوير المسلسل 20 يومًا، من أجل تغيير الديكورات،.

و يعمل عبدالعزيز على معاينة أماكن تصوير جديدة من أجل المشاهد الخارحية، وذلك بعد إنهائه عدد من المشاهد الداخلية داخل ديكور شركة بالقرية الذكية، والعمل من تأليف مصطفى حمدي.

وأعرب الفنان حسام سيف النصر، عن سعادته بالمشاركة، مع هؤلاء النجوم في مسلسل "أنا وهي"، مؤكدًا على أن دفعة كبيرة له في مشواره السينمائي.

مسلسل "أنا وهى" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما