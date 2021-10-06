بعد مشاركته بالندوة التثقيفية لحرب أكتوبر.. نصر محروس يوجه رسالة لمصطفى حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المنتج نصر محروس، على توجيه رسالة للفنان مصطفى حجاج، بعد مشاركته بالندوة التثقيفية لذكرى حرب أكتوبر.

ونشر محروس، صور لحجاج من الحفل، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلق: "فخور بيك يا درش ودايمًا مشرفني ومشرف كل فريق عملك وأهلك وناسك يا حجاج مصر.. ربنا يحميك يا حبيب أخوك.. تحيا مصر".

وشارك عدد من الفنانين في الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان أكتوبر 73، التي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، احتفالًا بالذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وغنى في هذا الحفل كلا من الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان مصطفى حجاج، والفنانة ديانا حداد، والفنان تامر حسني.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان صناع التاريخ، والذي شارك به عدد من الفنانين أبرزهم، منى زكي، والفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد السقا، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمود حميدة، والشاعر هشام الجخ.