أحمد حداد ينتهي من تصوير فيلمه الطويل الأول "أما عن حالة الطقس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى المخرج أحمد حداد من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد فيلم "أما عن حالة الطقس"، والمقرر عرضه في عدة مهرجانات سينمائية قريبا.

ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج أحمد حداد، الذي يشارك في الفيلم كبطل له أيضًا، في أحدث تجاربه التمثيلية في عالم السينما بعد 15 سنة من دوره في فيلم "أوقات فراغ"، وتدور أحداثه حول مخرج شاب يعاني من اضطرابات عاطفية في نهاية الثلاثينات من عمره إلى جانب صراعه مع ماضيه ونوبات الفزع المستمرة.

ويجمع فيلم "أما عن حالة الطقس" في بطولته حنان يوسف وحسن الجريتلي وفريدة الجريدي وآسر البدراوي وداليا رمزي ونجلاء يونس وسامي داوود وعمر جاهين، وعدد من الوجوه الشابة والجديدة، منهم كريمان حجازي ونائل علي وسحر حسين وسارة أصيل، بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور والمخرج خيري بشارة.

أحمد حداد ممثل ومخرج بجانب كونه شاعرا، ووضع حجر أساس فرقة رترو الغنائية مع المطربات داليا الجندي وفاطمة عادل، التي تعيد إحياء أشهر أغاني الزمن الجميل بطابع مبهج وخفيف الدم مع اعتمادها على مزج الشعر والغناء إلى جانب أغانيهم الخاصة من أشعار حداد وألحان ملحنين من جيلهم، على رأسهم الفنان شريف الوسيمي، ويحتفل بإطلاق ديوانه الجديد "التوقيت المحلي لمدينة البهجة" عبر حفل شعري غنائي في ساقية الصاوي مساء الاثنين المقبل.