بعد "في القلب".. مرقس عادل يستعد لـ"بنات رزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد شركة الريماس للإنتاج الفني لإنتاج فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان "بنات رزق"، ويعد التعاون الثاني بين الشركة والمخرج مرقس عادل بعد فيلم "في القلب" الذي يجري تصويره في الوقت الحالي.

ومن جانبه أكد عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج ومدير عام الشركة، أن الفيلم فكرة د. إسحق إبراهيم وسيناريو وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني لصاحبها إبراهيم إسحق، وجاري التعاقد مع أبطال العمل الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق.

وأضاف منصور أن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي وترصد الشركة له ميزانية ضخمة، نظرا لتصويره في العديد من الدول الأوربية والعربية، من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن الريماس اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، يوستينا اسحق، إنجي كيوان، وتوني ماهر وغيرهم وإخراج مرقس عادل.

الجدير بالذكر أن فيلم "في القلب" بدأ تصويره في شهر أغسطس الماضي ما بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكف المخرج مرقس عادل على تصوير المشاهد المتبقية تمهيدا لإجراء عمليات المونتاج والميكساج ووضع الموسيقى التصويرية، حتى يتفرغ لانطلاق تصوير فيلمه الجديد "بنات رزق".