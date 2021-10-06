فن ومشاهير

‎"زايد العليا" تنظم مبادرة "جسور الأمل " لتأهيل 6 مدربين بالأردن

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ‎"زايد العليا" تنظم مبادرة "جسور الأمل " لتأهيل 6 مدربين بالأردن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن بعد، دورة جديدة من مبادرة "جسور الأمل "، لتأهيل وتدريب ستة من المدربين والمختصين بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في المملكة، قدمها مدربون معتمدون من " زايد العليا " .

 

جري تنظيم البرنامج خلال سبتمبر الماضي بتنسيق مشترك بين المؤسستين تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بينهما ، وهو استمرارية لمشروع " جسور الأمل " الذي أطلقته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في وقت سابق محلياً، وعربيا بهدف توعية وتثقيف الأسر وأولياء الأمور ومساعدتهم على كيفية مواجهة التحديات التي تواجههم مع أبنائهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع .

 

اشتملت جلسات البرنامج على ثلاث ورش هي البرامج التعليمية والتدريبية للإعاقات الذهنية واضطرابات العادات في فترتي الطفولة والمراهقة وورشة علمني كيف أتواصل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا