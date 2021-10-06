"أبوظبي للغة العربية" يشارك في معرض الرياض للكتاب

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة و السياحة - أبوظبي في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يقام في "واجهة الرياض" في الفترة ما بين 1 و 10 أكتوبر الجاري لتسليط الضوء على دوره المهم في تعزيز علاقات التعاون والتبادل الثقافي مع المملكة العربية السعودية.



تندرج مشاركة المركز في المعرض في إطار حرصه على التواجد في الفعاليات الثقافية المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل الثقافي مع الجهات المعنية في المنطقة.. وقد صمم لهذه الغاية جناحا مميزا لعرض مشاريعه و الترويج لها إضافة إلى بيع إصداراته والتوقيع على كتبه.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: "تسعدنا المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يشكل محطة مميزة ونوعية للعمل الثقافي في المملكة العربية السعودية وصناعة الكتاب واكتسب مكانة مرموقة في صناعة الكتاب على المستويين العربي والإقليمي والعالمي.. ونتطلع إلى لقاء الناشرين وتعزيز التعاون المشترك لما فيه خير قطاع النشر في المنطقة".

على صعيد متصل يشارك سعادة الدكتور علي بن تميم بوصفه أمينا عاما لجائزة الشيخ زايد للكتاب بمنتدى الجوائز العربية الذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل في الرياض، هذا المحفل الثقافي العربي الذي يضم جوائز العالم العربي ويمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف والارتقاء بالجوائز العربية و تعميق التعاون العربي المشترك بين الجوائز العربية وتوحيد الجهود فيما يخدم الثقافة والعلم والإبداع ويحقق الأثر الإيجابي لها في ظل التحديات الراهنة.

بدورها قالت موزة الشامسي المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي للغة العربية: " معرض الرياض الدولي للكتاب حدث مهم في خارطة معارض الكتب العربية و لعله من أبرزها في حجم المبيعات وعدد الزوار.. وسنركز هذا العام على المشاركة بأكبر عدد من عناوين الكتب التي أصدرها لعرضها على جمهور القراء السعوديين والعرب الذين يبدون اهتماما كبيرا بمنشوراته..

ويسعدنا أن تتوالى معارض الكتب العربية بعد الانقطاع الذي فرضته ظروف الجائحة، بما يسهم في دفع عجلة النشر إلى الأمام".

و يشارك وفد من المركز في لقاءات مع القيادات الثقافية السعودية والناشرين السعوديين والعرب للتباحث بشأن التحديات التي تواجه قطاع النشر وإعادة النهوض به إضافة إلى عرض مشاريع المركز والترويج لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب والبرامج التي يتم تنظيمها على هامش المعرض..

وسيحضر أيضا مؤتمر الناشرين العرب الذي يعقد يومي 4 و5 أكتوبر على هامش معرض الرياض.

و يتيح جناح مركز أبوظبي للغة العربية عرض سلسلة مختارة من الكتب المسموعة والمقروءة تضم 100 من أبرز الكتب والمؤلفات النثرية.. وسيتمكن القراء من الاطلاع عليها باستخدام هواتفهم الذكية من خلال مسح رمز "QR code" في ركن مبادرة "أثير الكتب" و"وجيز الكتب" للكتب المسموعة.. و يشهد في 7 أكتوبر توقيع كتاب "الأسلوبية الموسيقية" للفنان نصير شمة، الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية.