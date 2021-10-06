شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 سنة على شرائه .. جاستين تيمبرليك يعرض قصره مقابل 35 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقدم الممثل والمغنى جاستين تيمبرليك على خطوة مفاجئة لمتابعيه بعرض قصره الفخم الذى يعتبر ضمن الأغلى في العالم للبيع، وذلك مقابل مبلغ يتجاوز 30 مليون دولار، وفقاً لموقع ديلى ميل خلال تقرير أخير أكدوا فيه أن الممثل والمغنى الشهير قرر ذلك بالاتفاق مع زوجته النجمة جيسيكا بيل، حيث عرضا القصر الذى اشتراه عام 2002 مقابل 35 مليون دولار بالتحديد، وأضاف التقرير أن القصر يعتبر تحفة معمارية مبنية على أكثر من 10 أفدنة في هوليوود هيلز.



جاستين وجيسيكا



صور من القصر



صور من داخل القصر

ويتكون القصر من سبع غرف نوم و13 حمامًا في المنزل الرئيسي وغرفتي نوم أخرين في وحدة الضيوف، كما تم تجديده مؤخرًا من قبل المصمم الشهير إستي ستانلي ليتضمن مزج بين العناصر الحديثة والريفية بكل جنباته.



القصر



المنظر من الداخل

وكان المغنى الشهير احتفل فى وقت سابق بنجاح كليب "Can’t Stop The Feeling" الذى يعد واحد من أهم وأشهر كليبات النجم العالمي جاستين تيمبرليك، والذي حقق نجاحا كبيرا بمجرد أن تم إطلاقه فى عام 2016 بين المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العالم .

وبالرغم من مرور 4 سنوات إلا أن كليب "Can’t Stop The Feeling" مازال يحصد المزيد من النجاحات ، فقد وصلت نسبة مشاهدته على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من مليار مشاهدة.