شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تنتهى من تصوير أحدث أفلامها "من أجل زيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة منه شلبى منذ أيام قليلة من تصوير فيلمها الجديد "من أجل زيكو"، مع المخرج بيتر ميمى، وأعربت منة فى تصريحها لـ"الخليج 365"، عن سعادتها بهذا الفيلم والتعاون مع بيتر ميمى كمخرج، معلقة: "مخرج له رؤية خاصة فى أعماله، وله بصمات خاصة تظهرعلى الفنانين الذين يشاركون فى أعماله".

وأضافت منة أنها تقوم بدورفتاة شعبية تسكن بحارة فى منطقة القلعة، ويشاركها بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج بيتر ميمى.الفيلم تدورأحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدا عن الأكشن والحركة،

يذكر أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز، يُعرض لهما حاليا فيلم "موسى"، بطولة النجم إياد نصار، وحقق العمل إيرادات كبيرة في أولى أيام عرضه، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون، سيتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة.

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