سيف نبيل يتحدث عن محبّيه: “هم مني وأنا منهم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه النجم العراقي سيف نبيل رسالة قلبية، شكر من خلالها محبّيه على دعمهم المتواصل له في كل أعماله ونشاطاته وحفلاته الفنية.

ونشر سيف نبيل صورة جديدة له على صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، وعلّق عليها قائلًا: “قمة الثقة، عندما تقف بصمت وثبات.. وتعرف أن وراءك أناساً يحاربون الكون من أجلك.. وإذا سألوني من هم هؤلاء الناس أقول لهم محبين سيف نبيل اللي هم مني وأنا منهم”.

وكان سيف نبيل قد أحيا منذ أيام حفلًا ناجحًا ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، ونشر فيديو من الحفل، ووجه الشكر للجمهور على تلك الاحتفالية، كما وجه الشكر لمسؤولي مهرجان جرش، معلناً أنه ينتمي للجمهور في أي وقت.

على صعيد آخر، يواصل سيف نبيل حصد نجاح أغنية “ما أكدر أنساك” التي أطلقها موخراً حيث مازالت تحافظ على المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.