فيديو – روبي ترقص بفستان جريء وتُحدث ضجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت الفنانة روبي موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بعد أن نشرت على حسابها الخاص صورة جديدة لها وصفها جمهورها بـ”الجريئة”، حيث ظهرت روبي في الصورة بإطلالة مُثيرة أمام المرآة بارتدائها فستاناً قصيراً جريئاً ذهبياً لامعاً.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لروبي خلال إحيائها حفل زفاف وظهرت فيه ترقص بعفوية مع العروس بحركات ملفت بالفستان الذهبي القصير وكانت حديث الجمهور.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع اطلالة روبي الأنيقة ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بروحها المرحة وقدرتها على خلق أجواء ممتعة في حفلاتها تناسب الشباب وملسئة بالحركة والايجابية.

يذكر أنه عرض لـ”روبي” منذ أيام مسلسل “شقة 6″، والذي أثار ضجة كبيرة وقت عرض حلقته الأخيرة بعدما اتهم المؤلفون مخرج العمل بتغيير النهية والتدخل في النص بما أخل بالعمل ككل.

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، حيث ترصد حكاية الصحفية “إنجي” التي تنتقل للعيش في منزل جديد إثر وفاة والدتها، حيث تعيش أحداثاً غير متوقعة، تدخل في دوامة من الأحداث المشكوك فيها، تتراءى لها أشباحاً، وتتخيل سماع أصوات غريبة تتسبب في ارتباكها وتخلق جواً من الرعب في حياتها، إلى أن تجد انجى نفسها متورطة في الكشف عن عدد من الجرائم التي وقعت في شقة 6″.

المسلسل قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي.