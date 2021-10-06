طوني عيسى وزوجته ينتظران طفلتهما الأولى.. ولماذا طلب مساعدة محبيه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أشهر من احتفاله بزفافه في أجواء مميزة، أعلن الممثل طوني عيسى أنه وزوجته أمونة عيد ينتطران طفلهما الأول الذي سيولد بين شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير).

وكشف في لقاء قصير مع برنامج Theinsider بالعربي أنه ينتظر مولودته الأولى، وعبر عن حيرتها في اختيار إسمها ورجح أنه سيكون إما تاليا أو تيا. وطلب النجم اللبناني مساعدة محبيه الجمهور في اختيار اسم الطفلة.

يذكر أن دور “هرم” الذي قدمه النجم اللبناني في مسلسل “2020” لا يزال من أهم الأدوار التي قدمت في العمل، حيث قدم شخصية استثنائية لناحية اللوك والملابس والشكل الخارجي، فرعم أن ظهوره جاء في آخر المسلسل كتاجر مخدرات إلا أن مشاهده أضافت نكهة مميزة على أحداث العمل.