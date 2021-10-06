كارول سماحة تصف “السوشيال ميديا” بالعالم المزيف.. وهذا ما تمنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن سعادتها بالحالة التي عاشها البعض بعيداً عن “السوشيال ميديا”، بعد انقطاع بسبب عطل فني في بعض التطبيقات التي من بينها: “فيسبوك”، و”واتساب”، و”إنستغرام”، معلنة أنها وبسبب انتشار “السوشيال ميديا” على نطاق واسع، باتت تشعر بأننا نعيش في زمن مزيف.

وتمنت أن تعيش في أي عصر قبل الإنترنت، لاسيما أن البعض بسببه أصبحوا بمشاعر اصطناعية، مشددة على أن أسوأ ما في انتشار “السوشيال ميديا”، وظهور الإنترنت، اغتصاب لحرية الإنسان.

وكتبت كارول، قائلة: “شو حلوة الاستراحة من مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة واتساب، أنا مستعدي إرجع لورا، وعيش بأي عصر قبل الإنترنت”.

وأضافت سماحة، خلال تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر”: “حاسي اليوم إني عايشة بزمن ناشف مزيف ومشاعرو اصطناعية، وأسوأ ما في انو مغتصب لحرية الإنسان”.

وفي ردّها على الزميلة فاطمة داوود التي غرّدت لها في أحد التعليقات معربةً عن إعجابها بتطبيق “واتساب”، وأنه غير الحياة الأفضل وقرب المسافات، ردت كارول سماحة بأنه أكثر التطبيقات إزعاجاً لها. فكتبت، قائلة: “‏‎اكتر شي بيزعجني الواتس آب، بأي وقت بأي لحظة حدا ممكن يبعت رسالة، وإذا ما رديتي مشكلة! التلفون في سحر المفاجأة، كما انك فيكي ما تردي وكأنك مش بالبيت وما حدا بيزعل! كنا أحراااارررر.. صرنا مربطين ومنتحاسب!”. وردت عليها المتابعة، قائلة: “‏‎كل شي له سلبيات وايجابيات بس انا بشوف ضرر توقف ‎#واتساب كبير يمكن حسب حاجتي اله”.

وكانت قد تعطلت تطبيقات تابعة لشركة “فيسبوك”، منها موقعها للتواصل الاجتماعي، ومنصة مشاركة الصور الشهيرة “إنستغرام”، وتطبيق “واتساب” لدى الملايين من المستخدمين حول العالم.