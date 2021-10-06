شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون الشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين، على تهنئة الشعب المصرى بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكتبت النجمة شيرين عبد الوهاب، قائلة:" كل سنة و بلدنا بخير وإحنا بخير يا رب، النهاردة كل مصرى بيرفع راسه لفوق والعالم بيتكلم عن انتصار جيشنا العظيم فى أكتوبر وإزاى حققنا المعجزة".



شيرين عبد الوهاب

وغردت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" أكتوبر النصر كل سنة ومصر وشعبها دائماً بخير"، وكتب الفنان عاصى الحلانى، قائلا:" كل سنة ومصر وشعب مصر الطيب بخير وسلام واستقرار الله يديم على نعمة الأمن و الأمان".



رانيا يوسف



عاصى الحلانى

ونشرالفنان محمد محسن، صورة لوالده الراحل، وكتب عليها قائلا:" بابا الله يرحمه من أبطال نصر أكتوبر والجيش المصري العظيم ادعوا له دعوة حلوة"، وقال الفنان القدير نبيل الحلفاوى:" من نعم ربنا على بلدنا.. جيشها".



محمد محسن



نبيل الحلفاوى

فيما كتب الفنان أحمد جمال، قائلا:" أن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً امام عملية السادس من اكتوبر ١٩٧٣، كل سنة و مصر و المصريين في عزة و كرامة وشرف وانتصار كل سنة وإحنا مكملين التحديات تحت قيادة حكيمة وواعية و تضرب بيد من حديد وسط ظروف هي الأصعب منذ سنوات نصر أكتوبرالعظيم".



أحمد جمال



عزيز الشافعى