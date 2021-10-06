شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج بعد غنائه أمام الرئيس السيسى: فخور جدًا وده دورى الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب مصطفى حجاج، عن سعادته للمشاركة فى أوبريت "كمل عبورك"، وغنائه أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى حفل اليوم بمركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر.

وكتب مصطفى حجاج، عبرحسابه على إنستجرام، قائلا:" أنا فخور جدا اني متواجد وبحتفل بحدث عظيم جدا وتاريخى وده دورى الوطني اللي أقدرأقدمه لمصر وجيشها العظيم تحيا مصرويحيا رئيسى عبد الفتاح السيسى".



مصطفى حجاج

شارك مجموعة من النجوم في تقديم أوبريت "كمل عبورك"، حيث تغنى به النجم تامر حسنى والفنانة الإماراتية بلقيس والمطرب مصطفى حجاج أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفل اليوم بمركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر، الأوبريت شارك في غنائه أيضاً ريهام عبد الحكيم والمطرب أبو وآخرين.

وتحتفل الدولة المصرية، بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية، فى معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.