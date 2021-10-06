استمرار ورشتى التأليف والمكياج و5 عروض مسرحية فى تاسع أيام القومى للمسرح

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم التاسع من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمرفعالياتها حتى 9 أكتوبرالحالى، استمرار فعاليات ورشتي التأليف المسرحي والمكياج، بالإضافة إلى تقديم 5 عروض مسرحية.



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وتستمر لليوم الثالث على التوالي ورشة التأليف المسرحي الذي يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، حيث تبدأ في 2 ظهرا حتى 5 عصرا، وورشة المكياج التي يقدمها الماكييرإسلام عباس، وتبدأ في 2 ظهرا وحتى 5 عصرا.



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ويقدم المهرجان اليوم 5 عروض مختلفة، تبدأ بتقديم العرض المسرحي "جنة هنا" إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، وعلى قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، فى تمام الساعة السادسة مساء، ويعرض على مسرح متروبول في السادسة مساء أيضا، العرض المسرحي "اسمي أوسكار" إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف إريك إيمانويل شميث، إخراج أحمد رجائي.

وعلى الجمهورية، يعرض فى الثامنة مساء، العرض "إيزيس" إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث، تصميم وإخراج كريمة بدير، ويعرض فى الثامنة مساء أيضا، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية "سالب واحد" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر، وفى العاشرة مساء، يعرض على مسرح النهار، العرض المسرحي "ملحمة السويس" من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، من تأليف وإخراج محمد زكي،