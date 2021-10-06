شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ببدلة عسكرية.. محمد محسن يترحم على والده في ذكرى الانتصار: بطل أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب محمد محسن، على إحياء ذكري والده الراحل بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، ونشرصورة لوالده الراحل بالبدلة العسكرية عبرحسابه الشخصى بموقع انستجرام، للدعاء لوالده الذي شارك في حرب أكتوبر العظيمة.

وكتب محسن على الصورة التي نشرها لوالده "بابا الله يرحمه، من أبطال نصرأكتوبروالجيش المصري العظيم، ادعوا له دعوة حلوة"، وسرعان ما حصدت الصورة عدد كبير من التعليقات التي ترحمت على والده بطل الحرب العظيمة.

واستقبل المطرب محمد محسن، منذ أيام مولوده الثانى من زوجته الفنانة هبة مجدى، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلاً : "الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا بمولودنا الثانى بعد دهب، وعقبال عندكم جميعا"، ثم استشهد بآية من القرآن قبل الكشف عن اسمه بقوله : "وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى، موسى محمد محسن".



والد المطرب محمد محسن