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شكرا لقرائتكم خبر عن نيو لوك للبروفيسور ألفارو مورتى في أحدث ظهور مع زوجته بلانكا كليمنتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي ألفارو مورتى، صاحب شخصية البروفيسور في سلسلة La Casa De Papel، بشكل مختلف في أحدث ظهور له اثناء تكريمه مع زوجته بلانكا كليمنتى التي تظهر برفقته من حين لآخر، ليخطفا الأنظار معاً في الحفل الذي ضم عدد من النجوم منهم كارلا لويزا وبولا.
وشارك البروفيسورمتابعيه وجمهوره بمجموعة صورمن كواليس الحفل عبرحسابه الشخصى بموقع انستجرام، حيث ظهر بشكل مختلف وبشعرولحية طويلة على غيرالعادة، بينما ظهرت بجانبه في احدى الصور زوجته بلانكا كليمنتى التي ارتد فستان أسود اللون لتتماشي مع بدلته الكلاسيكية.
وحصل الموسم الخامس والأخير لـ مسلسل La Casa De Papel، على تقييم متوسط وصل إلى 80% من قبل 5 نقاد عالميين، و57% من قبل 117 مشاهدًا من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعدما طرح 3 سبتمبر الجارى.
ومن المقرر أن يطرح الجزء الثانى من الموسم الخامس والأخير لـ مسلسل La Casa De Pape، في 3 ديسمبر المقبل، ودار الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel مع احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحد أفراد العصابة.
البروفيسور مع زوجته
البروفيسور
ومع القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة منذ بداية العمل، لا يوجد لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل وهو الجيش، وبالتالي تبدأ نهاية عملية السطو والسرقة، ولكن ما بدأ كسرقة سينتهي كحرب.