شكرا لقرائتكم خبر عن نيو لوك للبروفيسور ألفارو مورتى في أحدث ظهور مع زوجته بلانكا كليمنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي ألفارو مورتى، صاحب شخصية البروفيسور في سلسلة La Casa De Papel، بشكل مختلف في أحدث ظهور له اثناء تكريمه مع زوجته بلانكا كليمنتى التي تظهر برفقته من حين لآخر، ليخطفا الأنظار معاً في الحفل الذي ضم عدد من النجوم منهم كارلا لويزا وبولا.

وشارك البروفيسورمتابعيه وجمهوره بمجموعة صورمن كواليس الحفل عبرحسابه الشخصى بموقع انستجرام، حيث ظهر بشكل مختلف وبشعرولحية طويلة على غيرالعادة، بينما ظهرت بجانبه في احدى الصور زوجته بلانكا كليمنتى التي ارتد فستان أسود اللون لتتماشي مع بدلته الكلاسيكية.

وحصل الموسم الخامس والأخير لـ مسلسل La Casa De Papel، على تقييم متوسط وصل إلى 80% من قبل 5 نقاد عالميين، و57% من قبل 117 مشاهدًا من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعدما طرح 3 سبتمبر الجارى.