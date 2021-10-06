شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط .. عرض مسرحية "المطلقون " على مسرح الهوسابير .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق جراند المسرحي "الفنانين المتحدين" لطرح مسرحية "المطلقون" للرجال فقط على مسرح الهوسايبر، بدءًا من غدا الخميس الموافق 7 أكتوبر، ويأتي العرض المسرحي "المطلقون" استكمالا لنشاط الفريق، حيث تتلامس مع مسرحية "المتزوجون" للراحل سمير غانم.



المطلقون

تقدم المسرحية بأجواء من الإثارة والتشويق والغموص لما تحمله من أحداث، ويبدأ العرض الأول للمسرحية يوم الخميس 7 أكتوبر الجارى، في تمام الساعة السابعة على مسرح الهوسابير، أما العرض الثاني للعمل سيكون يوم 28 أكتوبر الجارى، في تمام الساعة السابعة.

على أن يتبع القائمون على المسرحية جميع الإرشادات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة الحضور

المسرحية بطولة كل من محمد عصام وخالد عبد المنعم ومروان عمرو وأحمد شيكو وجاسر بدر وابتهال محمد وحبيبة محمود ومحسن محمد ومجموعة من الوجوه الشابة الصاعدة، وغناء كلا من علي بحر وإسراء عبد العزيز، ومن تأليف مروان عمرو، مخرج مساعد: خالد عبد المنعم، رؤية وإخراج محمد أشرف.