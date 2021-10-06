شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنتجة لـ Squid Gameتربح ملايين الدولارات بسبب سلع مستوحاة من العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو ان المسلسل الكوري Squid Game، سيواصل النجاحات لفترة طويلة، بعد أن نجحت الشركة المنتجة للمسلسل في تحويل سلع العمل الدرامي الكوري لمبيعات استهلاكية يتهافت عليها المشاهدون لشرائها عن طريق متجر الكتروني خاص بالعمل الدرامي.

وفى تقريرجديد نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، أكدت من خلاله ان الشركة المنتجة للمسلسل الكوري Squid Game حولت بعض من معالم المسلسل الى سلع استهلاكية منه قميص اللاعبين في المسلسل مخصص للبيع بقيمة 44.95 دولار امريكي عبر المتجر، كما يتيح المتجر غطاء الرأس الذي يرتديه رجال الأمن في المسلسل والمكون على اشكال مثلث ومربع على حسب كل رتبة.

وحقق المسلسل الكوري Squid Game، منذ أيام، التقييم الكامل عبر منصة نتفليكس الأمريكية بنسبة 100% من قبل المشاهدين والمتابعين، ليعد من ضمن المسلسلات القصيرة التى حصلت على ذلك التقييم الكامل.

وأصبحت الدمية المتحركة المخيفة التي ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسل، والتى قادت اللاعبين في نهاية المطاف إلى حمام من الدماء، جزءًا أساسيًا من العروض الترويجية للمسلسل، ومع ذلك، فإن ما قد لا يعرفه المعجبون هو أن الدمية حقيقة بالفعل، ولفترة قصيرة من الوقت، كانت معروضة للجمهور فى أحد المتاحف ليراها الزوار فى شمال كوريا الجنوبية، حسبما نشر موقع newsweek.

والدمية موجودة فى متحف ماشا لاند، فى مقاطعة جينا تشون، وهى منطقة ريفية تقع في شمال كوريا، لكن فى 27 سبتمبر الماضى، أجرى المتحف تحديث على موقعه، معلنًا أن الدمية لم تعد معروضه للجمهور.