العرش الحديدي الضخم أبرز اللقطات الأولى لـ House of the Dragon.. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - شهد الإعلان التشويقى الأول الذى كشفت عنه المنصة المنتجة للمسلسل الجديد House of the Dragon، المستوحى من رواية الجليد والنار، الكثير من اللقطات التي ازالت الستار عن بعض الشخصيات والأماكن التاريخية التي سردتها الرواية الشهيرة وشاهدها الكثيرين من مسلسل Game Of Thrones.

وضم التيزر الذى حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، الكثير من الشخصيات المقرر ظهورها في الحبكة التي ستسرد قصة حياة عائلة التايجريان قبل 200 عام من أحداث مسلسل Game Of Thrones، ويعد اكثر المشاهد التي سلط عليها عشاق السلسلة الضوء هو ظهور العرش الحديدي بشكل مختلف عن سابق ظهوره في GOT وهو ما لقي استحسان الكثيرين لتواجد السيوف الحديدية بجوار العرش الضخم في دلالة على قوة ملوك التايجريان أنداك.



السيوف الضخمة بجوار العرش



العرش الحديدي

و يحتوي المقطع الدعائي الاول، مقتطفات سريعة من حلبات القتال والمبارزة، على تعليق صوتي من الأمير دايمون تارجارين للممثل مات سميث، قائلاً :"الآلهة والملوك والنار والدم، الأحلام لم تجعلنا ملوكًا، التنانين فعلت ذلك".

وكان قد أكد المؤلف العالمي جورج أر مارتن، وجود عدد كبير من التنانين في المسلسل الجديد الذى يحمل عنوان House of the Dragon، والمشتق من الرواية الأصلية "الجليد والنار" التي سردت في المسلسل التاريخي Game of Thrones الذى حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.

ونقلت صحيفة screenrant، في تقرير لها تصريحات المؤلف العالمي جورج مارتن، الذى أكد وجود17 تنينا في المسلسل الجديد المقرر عرضه في عام 2022، بالإضافة إلى الكثير من الأحداث المرتبطة بحياة التنانين؛ حيث إن المسلسل يسرد قصة حياة عائلة التايجريان التي اشتهرت بتربية تلك المخلوقات العملاقة.