شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: مهرجان الجونة صنع معادلة مختلفة وجعل للنساء النصيب الأكبر فى الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائى خلال لقائها فى تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطى، إن مهرجان الجونة صنع معادلة مختلفة، حيث جعل النسبة الأكبر من إدارته للنساء، حيث كسر الفكر الروتينى، وخلال الأربع دورات السابقة سنجد أن العمل هو من يتحدث عن صاحبه، فالانتقادات التى تعرضنا لها كانت لعام أو إثنين ولكن مع استمرارالنجاح ستختفى.

وأضافت الفنانة بشرى: "وصولنا للدورة الخامسة من المهرجان دليل أننا لا نعبث بل نعمل بكد وجدية كبيرة، ولم أفكر أن أصفى حساباتى من خلال منصبى لأننى لدى هدف أكبر وأسمى وهو فى البداية "مصر" وشكلها الثقافى والسياحى والحضارى أمام دول العالم، وتربية كوادر شباب قادرة علي صنع القرار وقادرة علي إدارة المهرجان بعد تدريب لعدة سنوات.

وتابعت بشرى: من أهم مكاسب المهرجان أننا أصبحنا نصدر هؤلاء الشباب ليساعدوا فى مهرجانات وليدة أخرى وجديدة فى المنطقة العربية، وحتى عندما نذهب لمهرجان القاهره السينمائى سنجد شباب مهرجان الجونة فى كل مكان وأعتبر هذا هو النجاح الحقيقى، فالرحلة لم تكن سهلة أبدا، وكان بها الكثير من الباطل والإفتراء والظلم، ولكن إن كنا قد ركزنا على ذلك لم نكن وصلنا الدوره الخامسة من عمر المهرجان.