شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون تحتفل بعيد ميلادها "على الضيق" وسط أضواء الشموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة داكوتا جونسون بعيد ميلادها مع والدتها ميلاني جريفيث ومجموعة من الأصدقاء وسط أضواء الشموع، حيث بلغت النجمة داكوتا 32 عاما، وذلك في مطعم إيطالي بلوس أنجلوس.

من أعمال داكوتا جونسون المنتظرة فيلم Persuasion in Bath، والذي تدور أحداثه فى القرن الـ 19، ومن ناحية أخرى انتقلت الممثلة الشهيرة، داكوتا جونسون، مطلع العام الجارى إلى منزل جديد يقع في ماليبو بجنوب كاليفورنيا مع صديقها الشاعر والمغنى، كريس مارتن، البالغ من العمر 43 عامًا، والذى يعمل بفرقة" Coldplay".

وقد أشارت صحيفة "ديلى ميل" بخصوص ذلك أن الحبيبان، اشتريا المنزل الجديد المبنى على طراز كيب كود ويحتوى على حمام سباحة وحوض استحمام ساخن ومسرح منزلي مقابل 12.5 مليون دولار في أكتوبر 2020 ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست يوم الأربعاء الماضى.

ويحتوى المنزل الذى تبلغ مساحته 5338 قدم مربع، على ست غرف نوم وتسعة حمامات، كما يوجد بيت ضيافة مكون من طابقين مع غرفة ألعاب وغرفة معيشة ومطبخ وغرفة نوم.