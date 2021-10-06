شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقها:"حبيب قلبى نانا أغلى ابن فى العيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إلهام شاهين، بعيد ميلاد محمود شاهين ابن شقيقها، وشاركت متابعيها صور من الاحتفال عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصور قائلة:" حبيب قلبى نانا كل سنة و أنت أغلى وأجمل وأحن وأظرف ابن فى عيلة شاهين بحبك"، وحرصت النجمة درة بدورها على وضع إيموجى قلوب على الصور التى نشرتها إلهام مهنئة محمود بعيد ميلاده.



إلهام شاهين ومحمود إلهام شاهين ومحمود



إلهام شاهين إلهام شاهين







إلهام شاهين

وفى سياق آخر، قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها أوصت التبرع بأعضائها منذ حوالى 15 عاما، مضيفة: ماما وقتها قالتلى "إيه الكلام الفارغ اللى بتقوليه دا وموت إيه اللى تتكلمى فيه".

وتابعت فى تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365: أنا وصيتهم بده من زمان لكن العيلة مكنتش موافقة على رأيى، وأنا فكرت فى الموضوع بشكل مطلق لأنه خير ولما بسمع أن فيه حد محتاج لكلى لأن حياته هتكون فى خطر أو قلبه فى خطر أو محتاج قرنية أو غيره بزعل جدا وعلشان كدا قررت إنى أتبرع.

استطردت: الموضوع شاغلنى من زمان وحاسة إنه هيكون صدقة جارية وهشيل صدقة عن الناس وهخليهم يعيشوا حياة كريمة ويبعدوا عن البهدلة فى المستشفيات والتكلفة الكبيرة، وقالت التبرع بالأعضاء رسالة كبيرة لم تأت فرصة من قبل لأعلنها أو أطالب بها.

وعن ردود الأفعال حول المبادرة قالت: ماليش فى السوشيال ميديا أنا مابتابعش خالص ماعنديش الوقت والصبرعلى هذه الأمور وأنا مش بحب أرد وأجادل وأنا بطبيعتى مجادلة ومابجبش أدخل فى الجدال دا وبمشى فى طريقى ومابفكرش فى رد الفعل هيكون إيه لأن عندى قناعاتى.