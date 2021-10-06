شكرا لقرائتكم خبر عن 48 عامًا من انتصار أكتوبر والسينما لم تنتصر بعد للحدث والعبور العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 45 عاما مرت على انتصار أكتوبر ، ذلك اليوم الملىء بحكايات لا تنتهى عن بطولات أبناء الجيش المصرى، وشعب أصر على النجاح، سيحكيها الآباء والأجداد لأبنائهم على مر السنين، لكن السينما المصرية ظلت طيلة هذه السنوات عاجزة عن تقديم فيلم يحكى عظمة يوم العبور ويكون على مستوى الحدث الجلل، وكانت حصيلة ما قدم من أفلام ما هى إلا محاولات لم ترتق إلى مستوى الحدث الجليل، على عكس السينما الأمريكية التى مازالت حتى يومنا هذا تقدم أفلاما عن الحروب العالمية لكى تتابعها الأجيال المتعاقبة، ولتسجيل ما حققه الجيش الأمريكى فى هذه الحرب.

يرجع النقاد أسباب عجز السينما المصرية عن تجسيد انتصار أكتوبر إلى عدة أسباب منها؛ التكلفة العالية وأن ما قدم من أفلام فيما يخص الحرب جاء بمبادرات من بعض المنتجين، ورجح آخرون أن تكون قلة المعلومات عن الحرب وصعوبة الحصول عليها أمرا ساهم فى إحجام السينمائيين عن صناعة أعمال تتناول الحرب.

ومن أشهر الأفلام التى قدمتها السينما المصرية عن حرب أكتوبر:

الرصاصة لا تزال فى جيبى

أول فيلم أنتجته السينما عن حرب 73، بعد عام واحد من الحرب، وهو بطولة الفنان محمود ياسين، صاحب النصيب الأكبر من الأفلام التى أُنتجت عن الحرب، وشاركته البطولة الفنانة نجوى إبراهيم.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب حديث التخرج يعيش قصة حب مع ابنة عمه، يُستدعى للتجنيد، يعود فى إجازته فيجد حبه الأول اُغتصبت وفى طريقها إلى الضياع بسبب شخص انتهازى استغل غيابه، فيحاول استردادها، فيجدها فاقدة للثقة فى كل المحيطين بها حتى حبيبها، فيبذل كل ما فى وسعه ليعيد لها الأمان، وبعد الانتصار يجدها إنسانة أخرى عادت لها روحها المرحة، فيعدها بأنه سيظل محافظا على مكان الرصاصة فى جيبه لأن الحرب لم تنته رغم الانتصار.

أبناء الصمت

من أهم الأفلام التى تناولت الحرب، إنتاج عام 1974، وشارك فى بطولته محمود مرسى، نور الشريف، ميرفت أمين، محمد صبحى، مديحة كامل، أحمد زكى، السيد راضى، سيد زيان، وإخراج محمد راضى.

تدور أحداث الفيلم حول الست سنوات التى سبقت حرب أكتوبر "حرب الاستنزاف"، والعمليات القتالية للجيش المصرى لاستنزاف طاقة وقوة العدو.

أغنية على الممر

الفيلم إنتاج 1972 أى قبل الحرب، لكنه واحد من أهم الأفلام التى تناولت حرب الاستنزاف، ويحكى كيف ظل جنود فصيلة مشاة، صامدين رافضين الاستسلام رغم نفاد الماء والطعام وانقطاع الصلة بينهم وبين القيادة، وإغراءات العدو، الذى يعدهم بالحفاظ على حياتهم فى حال استسلامهم.

وخلال أيام الحصار نشاهد كيف ينتابهم شعور بالإحباط تارة، وبالأمل تارة أخرى، ويتذكرون حياتهم خارج الجيش، وأحلامهم، ويظلون على هذه الحالة حتى يستشهد 3 منهم، بعد تعرضهم لهجوم من قبل العدو الإسرائيلى.

"أغنية على الممر" تأليف مصطفى محرم، بطولة محمود مرسى، محمود ياسين، أحمد مرعى، صلاح قابيل، مديحة كامل، صلاح السعدني، وإخراج على عبد الخالق.

حتى آخر العمر

إنتاج عام 1975، يصنفه صناعه على أنه من بين أفلام حرب أكتوبر، وآخرون يرون أنه أحد الأفلام التى تحدثت عن الحرب على هامش قصة حب بين البطل محمود عبد العزيز الذى يعمل طيارا فى الجيش، وزوجته نجوى إبراهيم، وكيف وقفت إلى جواره رغم تغير معاملته لها، بعد إصابته فى الحرب، وأصبح قعيدا على كرسى متحرك.

"حتى أخر العمر" من تأليف يوسف السباعى، بطولة محمود عبدالعزيز، نجوى إبراهيم، حياة قنديلأ، عماد حمدى، مشيرة إسماعيل، عمر خورشيد، وإخراج أشرف فهمى.

العمر لحظة

تدور أحداث الفيلم حول الصحفية نعمت التى تهتم بكتابة تقارير إنسانية، ترصد بها مشاعر الجنود وذويهم، وتكتب عن معارك حرب الاستنزاف، وعن انتظارهم ليوم الخلاص، وتذهب إلى الجبهة لمقابلة عدد منهم، وتشارك فى الترويح عنهم ورفع روحهم المعنوية، بينما يدخل زوجها "رئيس التحرير" فى علاقة عاطفية مع فنانة شابة، يهتم بتخصيص مساحات لها على صفحات جريدته على حساب قصص الجنود.

"العمر لحطة" قصة يوسف السباعى، سيناريو وجيه نجيب، حوار عطية محمد، بطولة ماجدة، أحمد مظهر، نبيلة عبيد، ناهد شريف، أحمد زكى، إخراج محمد راضى.

العمر لحظة

إنتاج عام 1978 تأليف يوسف السباعى وسيناريو وجيه نجيب وحوار عطية محمد، وبطولة ماجدة وأحمد مظهر وناهد شريف ونبيلة عبيد، وتدور قصة الفيلم فى أعقاب هزيمة 5 يونيو 1967، حيث تعيش الصحفية نعمت الجانب الساخن من حياتها، مع زوجها عبد القادر رئيس تحرير إحدى الصحف التى تعمل بها محررة وغاضبة من مقالاته التى تدعو إلى اليأس أثناء الحرب مع إسرائيل، وفى الليالى يصاحب النساء.

الوفاء العظيم

إنتاج عام 1974، من أهم الأفلام العربية التى قدمتها السينما المصرية، ويعد من الأعمال الحماسية التى تبرز ما تم فى "حرب أكتوبر" من جهد ودماء سالت من أجل استرداد الكرامة العربية فى صحراء سيناء.

يمزج الفيلم بين الرومانسية والوطنية، ويلعب محمود ياسين وسمير صبرى دور الجنود المصريين وكان تصوير الفيلم أثناء الحرب والفيلم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحى وسمير صبرى وكمال الشناوى، ومن تأليف فيصل ندا وإخراج حلمى رفلة.