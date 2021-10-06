نشوى مصطفى تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجدية، التي توافق اليوم.

ونشرت نشوى صورة للرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت نشوى على الصورة :" كل سنة ومصر طيبة وحرة كل سنة وجيش مصر شرف مصر وعزتها طيب وبخير كل سنة وأسرة كل شهيد فخورة ببسالة شهدائنا وتحيا مصر - انتصار أكتوبر المجيد".

وشاركت الفنانة نشوى مصطفى مؤخرًا في مسلسلات :"آدم عليه السلام"، "اللي نحبهم".

كما شاركت في فيلم "شاومينج"، بطولة صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، حامد الشراب، تأليف أشرف حسني، وإخراج شادي ابو شادي.