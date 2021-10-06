فن ومشاهير

نشوى مصطفى تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجدية، التي توافق اليوم.

ونشرت نشوى صورة للرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت نشوى على الصورة :" كل سنة ومصر طيبة وحرة كل سنة وجيش مصر شرف مصر وعزتها طيب وبخير كل سنة وأسرة كل شهيد فخورة ببسالة شهدائنا وتحيا مصر - انتصار أكتوبر المجيد".

وشاركت الفنانة نشوى مصطفى مؤخرًا في مسلسلات :"آدم عليه السلام"، "اللي نحبهم".

كما شاركت في فيلم "شاومينج"، بطولة صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، حامد الشراب، تأليف أشرف حسني، وإخراج شادي ابو شادي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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