السقا وكريم وآسر ياسين أبرز المشاركين في "صناع التاريخ" احتفالا بانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك عدد من نجوم الفن، في الفيلم التسجيلي "صنّاع التاريخ"، الذي عرض خلال فعاليات الندوة التثقفية الـ34 للقوات الخاصة، تحت عنوان"العبور إلى المستقبل" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أُقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات.

ومن بين المشاركين في الفيلم التسجيلي، الذي أنتجته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، النجوم: محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، منى زكي، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، وآسر ياسين.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى احتفالي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم "العبور إلى المستقبل"، ويديره الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.