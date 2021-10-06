بسبب الزمالك.. مدحت العدل يهاجم حسن مصطفى "المجاملة في عيد ميلادك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم السيناريست مدحت العدل حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بسبب نادي الزمالك.

وكتب العدل منشورًا، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، :" على حسن مصطفى أن يعلم أن البطولة - أي بطولة- تشرف بمن يمثل الزمالك فما بالك ونحن أسياد أفريقيا .. بتلك المواقف المخزية لك والتي تحمل مجاملة فجة سوف ينساك التاريخ ويظل الزمالك خالداً مهما فعل أمثالك ".

وأضاف :"إلي المدعو حسن مصطفي عندما تريد مجاملة أصدقاء لك فلتدعوهم في عيد ميلادك أو في منزلك وليس في بطولة يمثل فيها الزمالك بلداً عريقاً إسمها مصر".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال مدحت العدل مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.