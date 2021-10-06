أيمن بهجت قمر يكشف عن هدية نادرة من أحد أصدقائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عن هدية تلقاها من أحد أصدقائه.

ونشر "قمر" صورة الهدية وهي عبارة عن صورة له في جريدة تجمعه مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سهير رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق أيمن على الصورة :"أحلى هدية كان عندي 16 سنة، على فكرة وجودي معاهم مكنش أكتر من جبر خاطر، الله يرحم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي كان أصيل ووفي وأبو الجدعنة كلها".

فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.