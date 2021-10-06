رانيا يوسف تهنئ الشعب المصري بانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة رانيا يوسف الشعب المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ونشرت رانيا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"أكتوبر النصر، كل سنة ومصر وشعبها دائمًا بخير".

ومن ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021

كما عُرض للفنانة رانيا يوسف الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، على "شاهد vip".