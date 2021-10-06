فن ومشاهير

رانيا يوسف تهنئ الشعب المصري بانتصارات أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة الشعب المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ونشرت رانيا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"أكتوبر النصر، كل سنة ومصر وشعبها دائمًا بخير".

ومن ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021

كما عُرض للفنانة رانيا يوسف الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، على "شاهد vip".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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