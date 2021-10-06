ديانا حداد تشارك بأغنيتين أمام السيسي في احتفالات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ديانا حداد، أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية 34 التي حملت اسم "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل"، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وقدمت الفنانة اللبنانية أغنيتين، الأولى أغنية وطنية بمفردها، وأغنية أخرى تحمل اسم "كمل عبورك"، مع الفنان تامر حسني وبلقيس، أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

أوبريت "كمل عبورك" من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني وقدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان صناع التاريخ، والذي شارك به عدد من الفنانين أبرزهم، منى زكي، والفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد السقا، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمود حميدة، والشاعر هشام الجخ.