المخرج أنطوني مرشاق إلى العالمية من خلال فيلمه “بيروت بعد الـ٤٠”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

فيلم “بيروت بعد الـ 40” للمخرج اللبناني أنطوني مرشاق يدخل العالمية ويصل إلى 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية .

‏‎أعلن مهرجان Portland Film Festival 2021 في الولايات المتحدة الأميركية اختيار فيلم بيروت بعد ال 40 للمخرج انطوني مرشاق من ضمن قائمة المرشحين لهذا العام، حيث سيعرض الفيلم لمدة شهر من 6 أكتوبر حتى 8 نوفمبر على الموقع تحت شعار “ Exploring the world – rising voices “.

‏‎فالمهرجان مصنّف من أهم المهرجانات الدولية في العالم وفي أميركا ومن ضمن أول 25 مهرجان عالمي من خلال Moviemaker Magazine.

‏‎ومن خلال المهرجان تم تأكيد عرض الفيلم من خلال Universal على Comcast Xfinity وهو الراعي الرسمي للمهرجان بحيث سوف يتاح لأكثر من 30 مليون أميركي مشاهدته في منازلهم.

‏‎ويتم التحضير لمقابلة حصرية على NBC universal مع المخرج أنطوني مرشاق للحديث عن حادثة الانفجار وعن السيرة الذاتية الموثقة والحقيقية عن تاريخ 4 آب 2020.